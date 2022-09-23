بن ناصر أفضل لاعب في ناديه

فاز اللاعب الدولي الجزائري لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، إسماعيل بن ناصر، بجائزة أفضل لاعب في النادي لشهر سبتمبر الحالي.

ونشر نادي أسي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة يؤكد فيها فوز النجم الجزائري بجائزة أفضل لاعب في الفريق لهذا الشهر.

ومعلوم أنّ المحادثات بين النادي الإيطالي والجزائري بن ناصر الذي ينتهي عقده مع الفريق في صائفة 2024 لا زالت متواصلة.

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قد أشار في وقت سابق أن "الجولة الأخيرة من المفاوضات بين ميلان وبن ناصر لم تشهد الوصول إلى أي اتفاق بشأن التمديد"، مؤكدا " أن عرض التجديد من جانب ميلان يظل 3 ملايين يورو سنويا".

وذكر نفس المصدر أن ميلان سيلتقي مجددا مع بن ناصر في الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشة شروط العقد الجديد.

و تجدر الإشارة إلى أن الجزائري المتألق إسماعيل بن ناصر، قد فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في نادي ميلان شهر أوت الماضي، ليحقق هذه الجائزة مرتين على التوالي هذا الموسم .