تونس: إنقاذ 204 أشخاص من الغرق

أفاد المتحدث باسم الحرس التونسي، بأن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل أحبطت، ليلة أمس الخميس، 6 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 204 مهاجرين غير شرعيين من الغرق، بينهم 157 مهاجرا أجنبيا.

وأضاف المصدر ذاته، في بيان له، "أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس وجرجيس وقرقنة وحلق الوادي ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من جنسيات بلدان جنوب الصحراء كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة".

يُشار إلى أن محاولات التسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية، انطلاقا من السواحل التونسية عادة ما تتزايد خلال فصل الصيف، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية، علما أن المهاجرين غير الشرعيين عادة ما يختارون جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو (80 كم) فقط.