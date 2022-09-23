تيبازة: إنقاذ 15 حراقا

أنقذت قوات حراس السواحل بشرشال في تيبازة، ليلة أمس، 15 حراقا من الموت بعد انقلاب قاربهم بعرض البحر قبالة ساحل تيبازة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات حراس السواحل تدخلت ليلة أمس، لإنقاذ 15 شخصا كانوا بصدد خوض رحلة هجرة غير شرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، قبل أن ينقلب بهم القارب على بعد بضعة أميال بحرية من الساحل التيبازي.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الضحايا تم اجلاؤهم من طرف قوات حراس السواحل نحو ميناء شرشال، قبل أن يتم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج، بعد الإصابات التي تعرضوا لها والحروق التي أصابتهم نتيجة انقلاب القارب.

فيما لا تزال الأبحاث جارية عن شخصين فقدوا على إثر الحادث، موازاة مع فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.