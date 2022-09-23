"الخضر" لتأكيد الصحوة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الغيني، وديا، اليوم الجمعة، بملعب ميلود هدفي بوهران، في مباراة يسعى خلالها أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي لتأكيد استفاقتهم بعد خيبة المونديال وكأس أمم إفريقيا الأخيرة، خاصة وأن رفاق بن ناصر فازوا في المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضوها ضد أوغندا وتنزانيا (تصفيات كأس إفريقيا للأمم) وكذلك ضد إيران في مباراة ودية.

ويعود المنتخب الوطني الأول لاستقبال منافسيه في ولاية وهران وفي ملعب ميلود هدفي الجديد، بعد غياب دام أكثر من 17 سنة، إذ كانت آخر مواجهة لعبت سنة 2005 أمام منتخب نيجيريا في ملعب الشهيد أحمد زبانة.

وسيلاقي الخضر سهرة يوم غد الجمعة بداية من الساعة الثامنة ليلا، منتخب غينيا في أول مباراة ودية تحضيرية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار سنة 2024.

وستكون هذه المباراة الودية، فرصة للناخب الوطني جمال بلماضي من أجل تصحيح المسار وتأكيد الصحوة والعودة إلى الواجهة بقوة، بعد الإقصاء المر من كأس العالم على يد المنتخب الكاميروني، والخروج من الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي جرت بداية السنة الجارية في الكاميرون، وستكون المواجهة محطة هامة لتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص المسجلة، خاصة بعد التغييرات التي أحدثها جمال بلماضي على تعداد المنتخب بعد ضمه لوجوه جديدة مؤخرا في صورة توقاي وزدادكة وبلال براهيمي وميرازيق وعودة بن طالب ودولور.

وكانت العناصر الوطنية قد أجرت يومي الثلاثاء والأربعاء حصتين تدريبيتين في الملعب الرئيسي لمركب ميلود هدفي، بعد أن رفض المدرب بلماضي سهرة أول أمس التدرب في الملحق التابع لهذا المركب، بسبب سوء أرضيته، على أن يجري زملاء اللاعب عيسى ماندي آخر حصة تدريبية سهرة اليوم الخميس في توقيت المباراة على الساعة الثامنة ليلا والتي ستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام لمدة ربع ساعة من أجل إجراء الحوارات مع بعض اللاعبين الذين يتم تحديدهم من قبل لجنة الإعلام التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما ينتظر أن تلعب مباراة سهرة غد الجمعة وسط إقبال جماهيري غفير، بعد أن تهافت الأنصار على تذاكر اللقاء عبر موقع "تذكرتي" منذ فتحه أمسية يوم الثلاثاء الماضي، خاصة بعد أن تم تخفيض ثمن التذكرة من قبل وزارة الشباب والرياضة التي حددتها بـ3000 دينار للمنصة الشرفية و700 دينار بالنسبة لمدرجات المنعرجين و900 دينار للمدرجات المقابلة للمنصة الشرفية.