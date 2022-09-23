مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم في هذا الموعد

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء المقبل موعدا لبدء مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم.

وحسب موقع "الشرق" القطرية، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيطلق مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم التي ستقام في قطر بداية من الثلاثاء المقبل.

وقال: "إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق لـ 27 سبتمبر 2022، في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 12:00 بتوقيت الدوحة".

ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذه العملية ستتواصل حتى نهاية كأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر 2022.