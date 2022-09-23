الاقتصاد الإسباني ينهار

كشفت الأرقام الرسمية الإسبانية، عن خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الإسباني جراء الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر في ظرف شهرين. ودفع ذلك، عددا من الصناعيين الإسبان إلى مخاطبة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لإيجاد حل مع الجزائر.

ووفق ما نقلته صحيفة "ذي أوبجكتف" اعتمادا على أرقام وزارة التجارة الإسبانية، فإن الصادرات نحو الجزائر انخفضت بـ235 مليون أورو في شهري جوان وجويلية، اللذين طُبّق فيهما حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر بعد قرار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن تصدير المنتجات الإسبانية انخفض إلى 28.6 مليون أورو في جويلية، مقابل 155.6 مليون في نفس الشهر من العام الماضي، وإلى 66.6 مليون أورو في جوان مقارنة بـ174 مليون في نفس الفترة قبل عام. وباعتماد النسب المئوية، يكون تراجع الصادرات قد بلغ نسبة 81 بالمائة في جويلية، و71 بالمائة في جوان، مقارنة بالعام الماضي.

وما يثير القلق وفق الصحيفة، أن ما وصفته بالحصار الجزائري يسير في اتجاه واحد، إذ لا تقدر الحكومة الإسبانية على التعامل بالمثل مع نظيرتها الجزائرية، لأنها بحاجة ماسّة للغاز القادم من الجزائر، وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من الجزائر بلغت 514.6 مليون أورو في شهر جويلية، بزيادة 41.9 بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي. أما في جوان، فقد بلغت الواردات 663.1 مليون أورو، أي بنمو قدره 49.1 بالمائة وهكذا، في وقت زادت الواردات الإسبانية من الجزائر بنسبة 45.8 بالمائة خلال شهرين، خسرت الشركات الإسبانية 70 بالمائة من مبيعاتها في السوق الجزائرية.

ومن أكثر القطاعات تضررا في إسبانيا، مصانع الخزف التي بلغت خسائرها 40 مليون أورو، وفق الجمعية المهنية للمصنعين. ويشير هذا المصدر، إلى أن المستوردين الجزائريين باتوا لا يقبلون حتى منتجات الشركات الإسبانية المصنعة في بلدان أخرى، وهو حل كان قد استخدم في السابق لتفادي الحظر على المنتجات القادمة مباشرة من إسبانيا نحو الجزائر.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإن منتجي الخزف الإسبان يخشون انقطاع العلاقات تماما مع زبائنهم الجزائريين، خاصة وأن الجزائر بعد إيطاليا كانت السوق الرئيسي الذي صدرت إليه الشركات الإسبانية منتجاتها. وجاءت هذه الأزمة، لتقلب تماما السوق، ففي وقت كان يأمل مصنعو الخزف في بلوغ صادرات بقيمة 120 مليون أورو، وجدوا أنفسهم يتكبدون خسائر بنحو 25 مليون أورو في ظرف 50 يوما فقط.

وأدى كل ذلك لمناشدة الصناعيين الإسبان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لإيجاد حل للأزمة مع الجزائر وإيقاف نزيف الشركات الإسبانية.