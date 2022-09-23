وفد من الكاف في زيارة تفقد إلى الجزائر

شرع وفد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يتكون من 21 عضوا من مختلف الاختصاصات يوم أمس الخميس في زيارة تفقد إلي الجزائر التى ستحتضن نهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2022 المؤجلة إلي 2023 حسبما أعلنته اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وكان في استقبال الوفد الذي يرأسه سامسون ادامو رئيس لجنة المنافسات على مستوى الكاف بالمطار الدولي هواري بومدين كل من عامر منسول مستشار وزير الشباب والرياضة ورشيد اوكالي رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة القارية وياسين بن حمزة نائب رئيس اللجنة المنظمة. و يتشكل وفد الكاف من 21 شخصا يمثلون مختلف المديريات التى لها علاقة بتنظيم هذه البطولة على غرار البروتوكول والامن و تكنولوجيات الاتصال و النقل التلفزيوني و الامن و الصحافة.

وقام وفد الكاف بزيارة "اوبيرا الجزائر" التى ستحتضن حفل سحب القرعة المقرر في الفاتح اكتوبر المقبل على الساعة 00ر19. و تطرق أعضاء الوفد مع نظرائهم في اللجنة المنظمة المحلية الي كل النقاط المتعلق بالحفل. و فى نهاية الزيارة الي "اوبيرا الجزائر" تم عقد اجتماع من اجل تقييم التحضيرات الخاصة بهذا الحفل.

و تنقل وفد الكاف رفقة أعضاء اللجنة المنظمة اليوم الجمعة إلي مدينة قسنطينة للحديث مع المسؤولين بعين المكان فضلا عن معاينة ملعب الشهيد حملاوي و كذلك ملاعب التدريبات و الفنادق التي تم اعتمادها لهذا الحدث الكروي القاري.

و سيتحول بعض أعضاء هذا الوفد يوم غد السبت مباشرة إلي ولاية عنابة للالتقاء بالمسؤولين المحليين الذين سيعرضون مدى تقدم التحضيرات على مستوى الملعب الذي عرف بعض التأخر حسب الفاف.

سيتنقل بعدها وفد الكاف برئاسة سامسون أدامو إلي مدينة وهران لتفقد المنشآت والهياكل بعين المكان قبل العودة الي الجزائر العاصمة للمكوث فيها يومين يقوم الوفد خلالها بزيارة ملعبي براقي و 5 جويلية و كذلك ملاعب التدريبات و الفنادق المعتمدة لهذا الموعد القاري الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلي 4 فيفري 2023 بمشاركة 18 منتخبا في سابقة أولي.