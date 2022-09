Agriculture: plusieurs actions pour renforcer la sécurité alimentaire

Plusieurs actions visant le renforcement des bases d'une sécurité alimentaire durable et la réduction des importations alimentaires ont été concrétisées par le Gouvernement dans les secteurs de l'Agriculture et de la Pêche, selon la Déclaration de politique générale du Gouvernement, qui sera présentée le 3 octobre prochain devant le Parlement.

Dans le chapitre consacré à ces deux secteurs, les actions lancées ont axé sur le développement des filières stratégiques, les céréales et les cultures industrielles, en sus du renforcement des dispositifs de régulation, la modernisation des systèmes de veille sanitaire et phytosanitaire et le renforcement du contrôle de la qualité des produits agricoles, selon le document qui donne le bilan de l'année allant de septembre 2021 à août 2022.