الرئيس تبون يوجه دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الإفريقي

استقبل اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ويأتي اللقاء، في سياق مشاركة لعمامرة في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس ماكي سال عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس عبد المجيد تبون على دعوته التي تدل على تمسك الجزائر بعمقها الإفريقي الاستراتيجي والتزامها الراسخ بتعزيز الشراكة العربية-الإفريقية، مؤكداً في ذات السياق قبوله الدعوة بكل اعتزاز وحرصه على المشاركة شخصيا في أشغال القمة ومساندة الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مد جسور التعاون والتضامن بين الفضائين العربي والإفريقي.