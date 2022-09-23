وزير الصيد الموريتاني يشيد بقدرات الجزائر في صناعة السفن

أشاد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عابدين ولد امعييف ، اليوم الجمعة، بالقدرات الفنية والصناعية لبناء وصناعة وصيانة السفن في مختلف الأحجام التي تحوزها مؤسسة " كوريناف" الخاصة خلال زيارة عمل رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صلواتشي لميناء زموري البحري بولاية بومرداس.

الوزير الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال الصيد البحري، نوه بالقدرات التي تحوزها المؤسسات الجزائرية وبنشاطاتها الصناعية القادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة في المجال.

وفي هذا الصدد أكد امعييف أن "الأبواب مفتوحة للمستثمرين الجزائريين من أجل التعاون وولوج سوق بلاده وفق المصالح المشتركة للشعبين".

من جانبه أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، في ذات السياق، بأن الجزائر تبدي اهتماما متزايدا للعمل مع الجانب الموريتاني في إطار الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين في مجالات الصيد البحري و بناء وإصلاح وصيانة السفن.

هذا وتضمنت الزيارة الوقوف على نشاط ورشات بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري والإطلاع على مشاريع استثمارية خاصة في تربية المائيات البحرية في الأقفاص العائمة بأعالي البحرعلى مستوى ساحل زموري البحري بولاية بومرداس.