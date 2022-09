Une délégation de la CAF en visite d'inspection en Algérie

" La délégation, conduite par Samson Adamu, directeur des compétitions à la CAF, a trouvé à son accueil à l'aéroport international Houari-Boumediene Ameur Mansoul, conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Oukali, président du Comité d'organisation local du CHAN (COL), et Yacine Benhamza, vice-président du COL. Elle est composée de 21 membres représentant les différents départements liés à l’organisation de cet important événement (protocole, marketing, sécurité, technologies de la communication, logistique, retransmission télévisée, sécurité, santé, médias, et d’autres)", a précisé la FAF sur son site officiel.