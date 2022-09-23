محادثات ثنائية بين لعمامرة ونظيره من زيمبابوي



أجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره من زيمبابوي فريديريك شافا، وذلك على هامش الدورة العادية الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية ، فقد اتفق الطرفان على تكثيف التواصل على مختلف المستويات لتنمية البعد الاقتصادي للعلاقات التاريخية بين البلدين.

كما اتفقا ، حسب البيان ، على "مواصلة الجهود لتعزيز سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي".

وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أجرى لقاء ًثنائيا ، بنفس المناسبة ، مع نظيره البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، حيث ركزا حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وأهمية تثمين الارث التاريخي المشترك بين البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية،

إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.