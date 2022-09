Maroc: Nasser Zefzafi transféré à l'hôpital

Les médias locaux ont indiqué citant Ahmed Zafzafi que son fils arrêté en rapport avec les événements du Rif avait passé la nuit passée à l’hôpital à l’extérieur de la prison, et qu’il s’y trouvait toujours, soulignant que son transfert à l’hôpital "pour des examens médicaux, après son opération de la vessie l’année dernière", ajoutant qu’il souffrait de " plusieurs maladies chroniques en prison", et a dénoncé l’injustice dont son fils et ses codétenus sont victimes dans les prisons marocaines.