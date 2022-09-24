اليابان: " صراصير سايبورغ" لإنقاذ الناجين تحت الأنقاض

هل يمكن أن تساهم الصراصير في إنقاذ الأرواح البشرية خلال الكوارث والزلازل مستقبلا؟ سؤال أجاب عنه باحثون يابانيون بابتكار حديث تتلخص فكرته في " صراصير سايبورغ".

نجح باحثون يابانيون، حسب وكالة " رويترز"، في تنفيذ ابتكار يعتمد على تركيب "حقائب ظهر" تتكون من خلايا شمسية وإلكترونيات على الحشرات والتحكم في حركتها عن بعد، الهدف منها الوصول إلى الناجين تحت الأنقاض التي تخلفها الزلازل أو الكوارث ، وتحديد مواقعهم بدقة.

الباحث كينجيرو فوكودا وفريقه طوروا في مختبر أجهزة الأغشية الدقيقة التابع لشركة الأبحاث اليابانية العملاقة "ريكن" شريطاً مرناً من الخلايا الشمسية بسمك أربعة ميكرون، وبعرض يقارب ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكن أن يلائم بطن الحشرة.

الشريط أعد بشكل يسمح للصرصور بالتحرك بحرية، في الوقت الذي تولد فيه الخلية الشمسية طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات التوجيه إلى أعضاء الحس في الجزء الخلفي من الحشرة.

هذه الفكرة تعتمد على تجارب سابقة للتحكم في الحشرات في جامعة "نانيانغ" التكنولوجية في سنغافورة، ويمكن أن ينتج عنها يوما ما حشرات "سايبورغ"، التي تجمع بين طبيعتها البيولوجية الطبيعية وبين المعدات المتطورة المركبة في أجسادها.

مربط الفرس هنا أن هذه الحشرات يمكنها دخول مناطق خطرة وصعبة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة الروبوت.

من جانبه شرح فوكودا موضحا أن "البطاريات الموجودة داخل أجهزة الروبوت الصغيرة تنفد بسرعة، ولهذا يصبح وقت الاستكشاف أقصر، الميزة الرئيسية "لحشرة سايبورغ" هي أنها تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن الكهرباء المطلوبة ليست بنفس القدر".

ولهذا الغرض ، اختار فوكودا وفريقه صراصير مدغشقر للاختبارات ، لأنها كبيرة بما يكفي لحمل المعدات وليس لها أجنحة تعرقلها. وحتى عندما يتم لصق حقيبة الظهر والخلية الشمسية على ظهورها، يمكن للحشرات اجتياز عقبات صغيرة أو تعديل وضعها إذا انقلبت.

المشروع مازال في بداياته ، ويبدو أن الطريق مازال طويلا أمام الباحثين للوصول إلى الدقة المرغوبة في توجيه هذه الحشرات ، ففي عرض توضيحي حديث، استخدم يوجيرو كاكي الباحث بشركة "ريكن" جهاز كومبيوتر خاصا، وتقنية بلوتوث لاسلكية لإصدار أمر لـ"صرصور سايبورغ " بالانعطاف إلى اليسار، ما جعله يندفع في هذا الاتجاه. غير أنه عند إعطاء إشارة الاتجاه إلى "اليمين" تحركت الحشرة في دوائر.

الخطوة التالية تتمثل في تحدي تصغير أجزاء الشريط بحيث يمكن للحشرات التحرك بسهولة أكبر مما يسمح بتركيب أجهزة استشعار وحتى كاميرات.