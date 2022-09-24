"ترقية الاقتصاد والتنمية المحلية" عنوان لقاء الحكومة بولاة الجمهورية

ينظم، اليوم السبت بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، لقاء الحكومة بالولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية".

فعلى مدار يومين، سيناقش المشاركون في هذا اللقاء المنظم من طرف جملة من المحاور المتعلقة بـ "دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية" و"الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار" وكذا "إصلاح المالية والجباية المحلية".

كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية، تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

وتبعا لذلك، يعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي، مثلما كان قد أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وعليه، تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاءات التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية إلى جانب خبراء ومختصين، امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.

يذكر، أن هذا اللقاء يأتي أياما قلائل بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 26 ولاية وثلاث مقاطعات إدارية من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.