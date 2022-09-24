الصحراء الغربية تشكر كينيا

رحبت الصحراء الغربية، بتصريحات الرئيس الكيني، ويليام روتو، لقناة "فرنسا 24"، والتي أكد فيها على تمسك بلاده بالعلاقات مع الجمهورية الصحراوية، مؤكدة على الإرادة القوية للدولة الصحراوية في تعميق علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع الجمهورية الصحراوية بجمهورية كينيا الشقيقة.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، قالت إن رئيس جمهورية كينيا وليام روتو، صرح في مقابلة مع قناة فرنسا 24 باللغة الإنجليزية، أن بلاده متشبثة بعلاقاتها مع الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وذلك طبقا للشرعية الدولية مؤكدا بكل قوة أن موقف كينيا لم يتغير فيما يتعلق بعلاقاتها بالدولة الصحراوية.

وأكد بيان الوزارة، أن المحتل المغربي قد حاول استغلال أزمة السماد للتقرب من بعض الدول ومنها جمهوريتي البيرو وكينيا لتغيير مواقفهما من خلال مقايضات تم طبخها في غرف مظلمة، انقشعت كسحابة صيف عندما حاولت الخروج للعلن، نتيجة لتناقضها مع الشرعية الدولية ورفض المجتمع الدولي للاحتلال والعدوان وحيازة الأراضي بالقوة وعدم احترام الحدود المعترف بها دوليا وهي المبادئ والأسس والأهداف التي يرتكز عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الصحراوية، إن الرئيس إبراهيم غالي يحي كينيا وشعبها وحكومتها برئاسة الرئيس وليام روتو وتعبر عن شكرها وامتنانها لجمهورية كينيا التي كانت ولا زالت ذلك البلد الأفريقي المحوري المعروف بمواقفه المدافعة عن وحدة الاتحاد الإفريقي وتقدم شعوب القارة والمرافعة دوما عن ضرورة حديث إفريقيا بصوت واحد.