الرائد لتعميق الفارق والملاحقين للتقرب من المقدمة

تلعب اليوم السبت ست مباريات، وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات المحترف الأول، فيما تم تأجيل لقاءين إلى إشعار آخر.

ويستقبل أمل الأربعاء على أرضية ميدان إسماعيل مخلوف، ضيفه اتحاد بسكرة، وتسعى "الزرﭬـة" لتعويض خسارتها الماضية أمام مولودية الجزائر فيما يبحث أبناء الزيبان عن تأكيد الفوز المحقق أمام مولودية البيض خلال الأسبوع المنصرم.

من جهته لا يريد شباب قسنطينة أن يفوّت فرصة استقباله لمولودية وهران من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية المسجلة منذ بداية البطولة، أما الحمراوة فلا يزالون في مهمة إيجاد معالمهم التي لم تتضح بعد ويعولون على العودة بنتيجة مرضية تكون نقطة انطلاق لهم.

وعلى أرضية ميدان الطاهر زوﭬاري، ينزل وفاق سطيف ضيفا ثقيلا على أولمبي الشلف، العائد بنقطة تعادل ثمينة من أمام مولودية وهران، فالنسر الأسود يريد التقدم أكثر نحو المقدمة، وهو نفس الهدف الذي يصّر عليه أبناء الونشريس.

ويستعد نجم مـﭭرة، الذي لم يحقق ولا فوز منذ انطلاقة الدوري لبداية صفحة جديدة مع مدربه الجديد سمير الجويلي الذي خلف عز الدين رحيم على رأس النجم، حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة، وسيستقبل النادي ضيفه شبيبة الساورة الذي أعلن في وقت سابق استقالة مدربه منصف البياوي، ويملك نور الجنوب 7 نقاط جعلتهم في المركز الخامس.

وبعدما حقق أول فوز له في الموسم، يلاقي شبيبة القبائل خارج قواعده مولودية البيض، في مواجهة يستهدف فيها الفريقان الحصول على النقاط الثلاث لا غير، نظرا لوزنهما الثقيل في بداية المشوار.

آخر المقابلات، يستقبل فيها اتحاد خنشلة متذيل الترتيب، ضيفه اتحاد هلال شلغوم العيد الذي لا تقل وضعيته عن منافسه، وتدرك جماهير الهلال والاتحاد أن نزيف النقاط مع البداية ستكون عواقبه وخيمة مستقبلا خاصة مع إشتداد السباق في رمقه الأخير.

يذكر أن هذه الجولة ستكون مبتورة من مواجهة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر ونادي بارادو أمام اتحاد الجزائر.