تيارت: حجز 4 آلاف كيس من مادة "الشمة" مقلّدة

حجز أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني، ببلدية الرشايقة في تيارت، كمية كبيرة من مادة "الشمة" المقلّدة منقولة على متن مركبة.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت أثناء خدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 40، بتوقيف سيارة سياحية، تم تفتيشها وضبط بداخلها 20 علبة كبيرة من مادة "الشمة" مقلدة تحوي على ما مجموعه 4 آلاف كيس من مادة "الشمة"، بعد التحقيق مع صاحب المركبة اعترف أنه لا يملك أية رخصة لممارسة هذا النشاط، وقد اشتراها من شخص لا يعرفه بدون فوترة قصد إعادة بيعها، وعقب التحقيق سلّمت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة، وحرّر ملف ضد الشخص بتهمة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري وبيع سلعة مقلدة وعدم الفوترة.