وصول ثالث دفعة من السياح الأمريكيين إلى وهران

وصل، صبيحة اليوم السبت، 140 سائحا أمريكيا، إلى ميناء وهران، على متن الباخرة السياحية"THE WORLD"، وتعتبر هذه الرحلة السياحية ثالث زيارة للسياح الأمريكيين. حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة السياحة على "الفايسبوك".

وحلت يوم 13سبتمبر بميناء الجزائر الباخرة السياحية "سيلفر كلاود" التي على متنها ما لا يقل عن 225 سائح أمريكي لاكتشاف، في اليوم الثاني من رحلتهم، لأهم المواقع الأثرية والسياحية التي تزخر بها العاصمة وتيبازة، بعد ولاية وهران التي اكتشفوها بفضل الزيارات التي قادتهم إلى العديد من المواقع السياحية.

كما وصلت مجموعة ثانية تتكون من أزيد من 200 سائح أجنبي معظمهم أمريكيون الأربعاء الماضي إلى ميناء الجزائر العاصمة لزيارة عدد من المواقع الثقافية والسياحية التي تزخر بها العاصمة وتيبازة قبل أن تواصل في نهاية اليوم رحلتها نحو وهران.