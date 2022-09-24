خطأ "شائع" يدمر بطارية "الآيفون"

يرتكب الناس خطأ فادحا يؤدي إلى إبطاء جهاز "آيفون" ويتسبب في مشاكل بعمر البطارية تتمثل في إغلاق التطبيقات المفتوحة في خلفية الهاتف. يعتقد كثيرون أن إغلاق التطبيقات سيوفر عمر البطارية أو يعزز أداء جهاز "آيفون" إلا أنه من الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهازك بشكل صحيح.

ولكن يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل في المرة المقبلة وفي هذا الصدد، أوضحت شركة "أبل" المصنعة لآيفون: "عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرا، في خلفية الهاتف، فإنها غير مفتوحة (لا تعمل)، لكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة".

وقال الكاتب المتخصص بالأمور التقنية، جون غروبر، إنه "من الجيد جدا أن يؤدي إلغاء تجميد تطبيق مجمّد (أي أن تستخدم تطبيقا مفتوحا بالفعل في خلفية الهاتف) إلى تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية والبطارية، مقارنة بإعادة تشغيل تطبيق تم إغلاقه بالقوة".