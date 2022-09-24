جامعة فرنسية تغلق أبوابها لتوفير الطاقة

أعلنت جامعة ستراسبورغ في فرنسا، أنها ستغلق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين هذا الشتاء، لتوفير الطاقة، في قرار انتقدته النقابات العمالية.

وفي مقطع فيديو موجّه للطلاب نُشر على موقع "يوتيوب"، أوضح ميشيل دينكين، رئيس هيئة التدريس الألزاسية، أنه سيتم وضع "أسبوع ثالث من عطلة عيد الميلاد في أوائل جانفي، وأسبوع كامل من التعلم عن بُعد في فيفري"؛ حيث ستبدأ بداية العام الدراسي المقرر مبدئيًّا في 3 يناير 2023، في 9 جانفي، بعد أسبوع من الإغلاق الإداري، دون توفير أي تعليم.

وتشهد الجامعة، التي كان لديها ما يقرب من 57000 طالب في 2020-2021، "انفجارًا" في فاتورة الطاقة الخاصة بها، وتَحول إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة على الشبكة من 10 ملايين يورو في 2021 إلى 13 مليون يورو في 2022، بعد تعديل موازنة منحت تمديد 1.5 مليون يورو إضافية، ولعام 2023 تم تضمين 20 مليون يورو في الميزانية المؤقتة.