بطولة إفريقيا للمحليين: بداية العد التنازلي لسحب القرعة

بعد سبعة أيام، سيحل 17 بلدا إفريقيا بالجزائر العاصمة للالتحاق بالجزائر (البلد المنظم) لحضور عملية القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين (شان)، والمقررة يوم السبت الفاتح أكتوبر بحضور أساطير الكرة الإفريقية.

وسيتم إجراء عملية سحب القرعة بقاعة أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" ابتداء من 19 :00 بتوقيت الجزائر 18 :00 بتوقيت غرينيتش، 20 :00 بتوقيت القاهرة، 21 :00 بتوقيت الشرق)، والتي ستبث على المباشر عبر مختلف الارضيات من بينها القنوات الشريكة للكاف ومختلف صفحات الهيئة القارية، حسبما أوردته الكنفيدرالية الافريقية.

ومن بين المدعوين، مدربين وأساطير اضافة إلى مسؤولين كبار للبلدان المشاركة.

وتعد الجزائر سابع بلد ينظم البطولة الإفريقية للأمم السنة المقبلة، والمبرمجة في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2023.

كما تصبح الجزائر سادس بلد يستضيف كلا من "الشان" وكأس افريقيا للأمم، حيث سبق لكل من الكاميرون، كوت ديفوار، المغرب، جنوب افريقيا والسودان، وأن احتضنت المنافستين الإفريقيتين للرجال.

ومن بين 18 منتخبا، يعتبر مدغشقر الفريق الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المنافسة، ليصبح في نفس الوقت البلد الـ32 الذي يتأهل لهذه الدورة في تاريخ البطولة.

وفيما يخص الكونغو الديمقراطية وأوغندا، فقد بلغا تأهلهما السادس الى "الشان"، فيما تأهلت أوغندا لسادس مرة على التوالي، في الوقت الذي غابت فيه الكونغو الديمقراطية سوى عن دورة 2018.

أما بالنسبة للكاميرون، كوت ديفوار، ليبيا، مالي والمغرب فتعد المشاركة الخامسة لهم في تاريخ البطولة.

تاريخ البطولة الإفريقية (البلدان المنظمة والنتائج التي حققتها)

1. كوت ديفوار 2009 (مرحلة المجموعات)

2. السودان 2011 (المركز الثالث)

3. جنوب افريقيا 2014 (مرحلة المجموعات)

4. رواندا 2016 (ربع النهائي)

5. المغرب 2018 (بطل)

6. الكاميرون 2020 (المركز الرابع)

البطولة الإفريقية: المنتخبات المتوجة

1. جمهورية الكونغو الديمقراطية 2009

2. تونس 2011

3. ليبيا 2014

4. جمهورية الكونغو الديمقراطية 2016

5. المغرب 2018

6. المغرب 2020.