كرة اليد :مولودية الجزائر تفوز على السالمية الكويتي

تغلب فريق مولودية الجزائر على نادي السالمية الكويتي بنتيجة (27-24 / الشوط الأول: 16-9)، اليوم السبت، في مقابلة ترتيبية من أجل المركزين الخامس والسابع، ضمن البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والفائزة بالكؤوس، الجارية بالحمامات (تونس) والمؤهلة لمونديال الأندية المقرر بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا, ستواجه المولودية نادي الشارقة الإماراتي الفائز على البساط على أمل سكيكدة، لحساب المقابلة الترتيبية من أجل المركزين الخامس والسادس, غدا الأحد.

وكان ممثل الجزائر قد أقصي في الدور ربع النهائي أمام النادي الإفريقي التونسي بنتيجة (27-32)، وهي الهزيمة الرابعة تواليا للنادي العاصمي، إثر خسارته لمواجهاته الثلاث من مرحلة المجموعات أمام كل من نادي الكويت الكويتي (34-35) لحساب الجولة الأولى, ثم ضد الترجي التونسي بنتيجة 22-30، برسم الجولة الثانية و أخيرا ضد الزمالك المصري (26-31) في الجولة الثالثة.

من جهته، لم يتمكن فريق أمل سكيكدة, ممثل الجزائر الثاني في هذا الموعد العربي، من التنقل إلى تونس بسبب الأزمة المالية التي يعيشها والتي دفعت العديد من لاعبيه الرحيل عن صفوف النادي.

وكانت القرعة قد وضعت فريق مدينة "روسيكادا" في المجموعة ''أ'' إلى جانب السالمية الكويتي، الشارقة الإماراتي والنادي الإفريقي التونسي.

جدير بالذكر، أن هذه البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والفائزة بالكؤوس مؤهل لبطولة العالم للأندية سوبر غلوب-2022.