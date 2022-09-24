لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره الروسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك في سياق مشاركتهما في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

في هذا السياق، جدد الوزير لافروف التأكيد على الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم قضايا السلم والأمن المطروحة على صعيد القارة الإفريقية حيث جددا عزمهما على تنسيق جهودهما للدفع بالمساعي الرامية إلى "تفعيل حلول افريقية للمشاكل الإفريقية.