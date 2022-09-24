حجز كميات من السجائر الموجهة للتهريب بالوادي وإيليزي

قامت مصالح الجمارك بحجز 1750 خرطوشة سجائر و15 ألف علبة سجائر، موجهة للتهريب، بولايتي الوادي وإيليزي، حسبما أفادت به اليوم السبت المديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه " في سياق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المسطرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، والفرقة الجهوية لمكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بإيليزي، وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 1750 خرطوشة سجائر تم ضبطها مخبأة في مكان مهيأ خصيصا للتهريب على متن شاحنة تبريد، و15000 علبة سجائر تم ضبطها على متن شاحنة صغيرة مموهة بـ 400 كغ من ورق الحنة (بضاعة تخفي الغش)".