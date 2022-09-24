السجن ثلاث سنوات لمهاجرين سودانيين في مجزرة مليلية

حكم القضاء المغربي استئنافيا بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرا سودانيا اعتقلوا إثر صدامات عنيفة قبل ستة أيام من ماساة مميثة على الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في نهاية جوان.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر ناجي إنه تمت مقاضاة 12 مهاجرا في وضع غير نظامي وأضاف ناجي آسفا “إنه حكم قاس للغاية وغير متوقع علما أنه في الطور الابتدائي حُكم عليهم بالسجن 11 شهرا”.

اعتقل هؤلاء المهاجرون في 18 جوان بعد صدامات مع قوات الأمن المغربية في غابة قرب جيب مليلية، بحسب الناشط المتخصص في قضايا الهجرة.