الرئيس يحث الولاة على التكفل بانشغالات المواطن

حث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاة على مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة و لكون المواطن أساس الجمهورية.

وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، أن الولاة باعتبارهم "الركيزة الأولى للدولة"، مدعوون إلى "رفع الغبن" على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع "نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة".

و أوضح الرئيس تبون أن "82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها"، داعيا إلى مواصلة المجهودات و"الاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية".