L’Algérie ambitionne d'augmenter le volume des exportations hors-hydrocarbures

Soulignant que le niveau d'exportation constituait dans toute économie un indicateur de développement, de dynamique d'emploi et de hausse de la valeur ajoutée, le président de la République a fait observer que l'économie algérienne connaissait une nouvelle dynamique, rendue possible grâce à plusieurs filières industrielles dont les produits étaient autrefois importés par l'Algérie et qui sont aujourd'hui exportés, à l'instar des produits de la sidérurgie, du ciment, des produits agricoles et alimentaires et le caoutchouc (pneus de voitures).