العفو الدولية تحذر من مزيد من إراقة الدماء بإيران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت إنه يتعين التعامل "بحزم" مع الاحتجاجات، في وقت أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن سقوط 35 قتيلا واعتقال المئات في المظاهرات مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم أقاليم البلاد البالغ عددها 31.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أدلة جمعتها من 20 مدينة في أنحاء إيران "تكشف عن نمط مروّع من قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق طلقات الخردق بشكل غير قانوني ومتكرر مباشرة على المحتجين".



واستنكرت المنظمة كذلك إطلاق "وابل الرصاص ... على المحتجين". وأضافت في بيانها أن قوات الأمن قتلت 19 شخصا على الأقل ليل الأربعاء فقط، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.



وحذرت المنظمة من "خطر إراقة مزيد من الدماء وسط حجب متعمد للانترنت".

وخرج المتظاهرون إلى شوارع المدن الكبرى في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، على مدى ثماني ليال متتالية منذ وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاما عندما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق، وهو ما نفته السلطات الرسمية.