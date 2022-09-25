رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني يستقبل ممثلي البياطرة

استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي، كلا من رئيس الجمعية الوطنية للاطباء البيطرين الجزائرين الدكتور نشار محمد، والأمين العام لاتحاد الأطباء البيطريين العرب ورئيس الجمعية الأفريقية البيطرية فوزي كشريد، والأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية والإدارية ورئيس "الجمعية المصرية الرفق بالحيوان" عبد الحميد شهاب الذين يمثلان الاتحاد العربي للأطباء البيطريين العرب.

وحسب بيان للمرصد فقد تناول اللقاء سبل دعم العمل الجمعوي العربي والإفريقي من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني، وكذا تقديم مقترحات لعضوية وتمثيل الجزائر في عديد الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للاطباء البيطرين الجزائرين والطبيبين الدكتور نشار محمد ل"الخبر"، بأن المرصد الوطني للمجتمع المدني وبتوصيات من رئيس الجمهورية قام بفتح ابوابه للعرب من خلال منتدى تواصل الاجيال الذي نظم بوهران، وعلى هامشه تمت زيارة للأطباء العرب الى الجزائر، حيث تمت ايضا استضافتتا من طرف رئيس المرصد حمزاوي، مضيفا بأن سياسة الجمعية بالتوسع افريقيا وعربيا سمحت للمرصد ان يتبناها ويفتح لنا ابوابه حيث قال ان رئيس الجمهورية امر بفتح ابواب الجزائر يوميا للعرب لعقد لقاءاتهم وملتقياتهم".

وعن النقاط التي تم تناولها في ذات اللقاء، هو عضوية الجزائر في هيئات: الاتحاد العربي البيطري، الاتحاد الافريقي البيطري، المنظمة العالمية للبيطرة، الجمعية الأوروبية العربية البيطرية.