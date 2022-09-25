أمطار رعدية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فان أمطارا غزيرة قد تصل كميتها إلى 40 ملم ستمس كل من ولايات تلمسان، نعامة، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة والمدية وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة فجرا من يوم الاثنين .

وأفادت ذات المصالح، أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من الساعة السادسة مساءا إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الاثنين، على ولايات المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة وباتنة وستتراوح كميتها مابين 20الى 40ملم وقد تصل إلى 50ملم .