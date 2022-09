Les services météorologiques prévoient, ce dilmanche , des pluies orageuses dans plusieurs wilayas. Le BMS précise que de fortes précipitations qui atteindront 40mm toucheront, de 12h à 3h demain, les wilayas de Tlemcen, Naama, El Bayadh, Saida, Sidi Bel Abbès, Tiaret Tissemsilt, Laghouat, Djelfa et Médéa.

Des pluies qui varieront entre 20 et 40 mm et pourraient atteindre les 50 mm sont également attendues entre 18 h à 6h lundi, dans les wilayas de M'sila, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila et Batna.