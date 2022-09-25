هكذا استقبل الخليفة العام للطريقة التجانية بنيجيريا (صور)

حظي الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي التجاني باستقبال جماهيري كبير بنيجيريا التي حل بها للإشراف على فعاليات الذكرى السنوية المسماة " الذكرى الوطنية لمولد الشيخ سيدي أحمد التجاني"، وهذا بملعب مدينة غومبي بحضور الآلاف من المريدين التيجانيين من دولة نيجيريا و الدول المجاورة و العديد من الشخصيات والعلماء والمقاديم .

ورحب في هذا السياق الشيخ طاهر عثمان بوتشي بالخليفة العام للطريقة التجانية و الوفد المرافق له في دولة نيجيريا، شاكرا إشرافه على هذا الحفل الكبير، تأكيدا منه على الارتباط المتين للخلافة العامة للطريقة التجانية الموجود مقرها بمدينة عين ماضي بالجزائر مع مريدي الطريقة ومحبيها ودعوته الدائمة للسلم و المحبة و الألفة بين التيجانيين مع بقية الشعوب.

للإشارة فقد شرع الخليفة العام الشيخ علي بلعرابي التجاني في زيارة لدولة نيجيريا تدوم عدة أيام بدعوة من السلطات النيجيرية تتخللها لقاءات مع مسؤولي هذا البلد والقائمين على شؤون أتباعه من الطريقة التجانية الذين يفوق عددهم 80 مليون مسلم ما يمثل حوالي نصف السكان .