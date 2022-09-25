نحو تعزيز التعاون الجزائري –الصيني

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس السبت، مع وزير الخارجية ومستشار الدولة الصيني وانغ يي، مواصلة لنشاطه في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، استعرض رئيسي دبلوماسية البلدين التطور النوعي الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين التي يحتفل الطرفان بعيدها الستين هذا العام وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع المقلقة التي يمر بها العالم في ظل الأزمة الأوكرانية وما خلفته من احتقان واستقطاب في العلاقات الدولية.

في هذا السياق، جدّد الطرفان عزمهما على تكثيف التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق لتجسيد المشاريع الوطنية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي ينتظر منها الكثير في مجال التنمية الوطنية، مع مواصلة العمل الدبلوماسي وفق مبدأ تبادل الدعم بصفة ثابتة خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا والمصالح الجوهرية لكل منهما.