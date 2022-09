Le ministre de la l'intérieur lance le 6ème recensement de la population

Le Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Brahim Mourad, a présidé en présence du wali d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, et du Ministre de la numérisation et des statistiques, Hocine Cherhabil, le lancement du sixième recensement général de la population et du logement.

L’opération qui se déroulera jusqu’au 9 octobre prochain, revêt un "caractère stratégique" puisque ses résultats refléteront les efforts et les résultats sur le terrain des réformes entreprises par l’État ces dernières années, notamment dans la mise en œuvre d’engagements internationaux tels que la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

L’organisation de ce recensement est régie par des textes législatifs, dont le plus important est la loi no 09-86 du 29 juillet 1986 sur les statistiques de la population générale et du logement, ainsi que le décret exécutif no 21-465 sur la structure organisationnelle générale du sixième recensement de la population et du logement.