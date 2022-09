Lamamra s'entretient avec son homologue chinois

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtan Lamamra a rencontré samedi le ministre chinois des Affaires étrangères et conseiller d’État Wang Yi pour poursuivre son activité dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue le développement qualitatif des relations amicales et de partenariat entre les deux pays, qui célèbrent cette année leur soixantième anniversaire, et ont échangé des points de vue sur la crise ukrainienne et ses répercussions sur les relations internationales.

Les ministres ont, dans ce contexte, réitéré leur intention d’intensifier la coopération les grands projets nationaux initiés par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, dont on attend beaucoup dans le domaine du développement national, tout en poursuivant le travail diplomatique sur le principe de soutien mutuel, en particulier lorsqu’il s’agit de questions et des intérêts essentiels des deux pays.