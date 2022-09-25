العاصمة: تفكيك شبكة مختصة في تزوير التأشيرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على الأشخاص قصد الحصول على تأشيرات بطريقة غير قانونية.

وحسب بيان لذات المصالح، فان عناصر المصلحة تمكنت من توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأتان. كما أسفرت العملية على ضبط وحجز 6 جوازات سفر، صور فوتوغرافية خاصة بالضحايا، مبلغ مالي يقارب الـ400 مليون سنتيم جزائري من العائدات الإجرامية.

وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال مع استغلال الوظيفة، المشاركة مع عدم التبليغ، إزعاج السلطات والتبليغ عن جريمة وهمية.