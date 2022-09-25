لجنة " الكاف" تواصل مهمتها بالجزائر

تواصل لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمتواجدة بالجزائر منذ يوم الخميس مهمتها لتفقد لتفقد البنية التحتية والمنشآت المعنية باحتضان بطولة أمم إفريقيا للمحليين في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 جانفي إلى الرابع من فيفري 2023.

وزار الوفد الذي يقوده رشيد أوكالي رئيس اللجنة المحلية المنظمة و نائبه ياسين بن حمزة ملاعب قسنطينة و وهران، أين قامت اللجنة بتقييم التقدم المحرز على مستوى الأشغال التي تم إطلاقها في وقت سابق، كما تم تقديم تفسيرات من قبل مديري الشباب والرياضة المحليين وكذلك من قبل مديري المواقع .

وسيتواصل برنامج الزيارة اليوم الأحد وغدا الاثنين، العاصمة حيث يتعلق الأمر بملعبي 5 جويلية وبراقي الجديد. يذكر أن اللجنة حضرت اللقاء الودي الذي جمع المنتخب المحلي بنظيره النيجيري بقسنطينة.