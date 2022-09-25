رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهدة زينب الميلي

بعث، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة المرحومة زينب الميلي التى وافتها المنية أمس السبت .

وجاء في رسالة الرئيس "قضى المولى عزّ وجلّ أن يتوفَّى المرحومة زينب الميلي الصحافية والمجاهدة ابنة عائلتي التبسي والميلي، أُولي العلم من روَّاد جمعية العلماء المسلمين بعد مسار متميز في عالم الصحافة والثقافة، تركت من خلاله رصيدًا مشرفًا غداة الاستقلال بانتسابها إلى جريدة الشعب، وعُرفت بجرأة آرائها وثباتها على الاعتزاز بتاريخنا الوطني والدفاع عن الجزائر. "

وأضاف "وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى العلي القدير أن يلهمكم الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيدة برحمته الواسعة في جنة الرضـوان". " إنّا لله وإنّا إليه راجعـون ".