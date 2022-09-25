بعجي ينتقد مناوئيه ويتمسك بشرعيته

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، تجربة إعادة هيكلة الحزب السابقة وزيادة عدد المحافظات ، وقال انها كانت تجربة فاشلة وتهدف لحسابات معينة ولم تكن بريئة، "ان لم نقل تدميرية ".
وتمسك بعجي بشرعيته كأمين عام للحزب انطلاقا من قرار اللجنة المركزية، القاضي بتوفير شروط المؤتمر ، والإشراف على الانتخابات بمختلف المستويات.
وقال بعجي، اليوم، في اجتماع مع المحافظين، انه كان من أوائل المدافعين عن الحزب زمن الحراك الشعبي، في وقت اختفى الجميع ولَم يظهر لهم صوت.
وبخصوص مجريات تحضير المؤتمر ، قال المتحدث إنه لم يتم تحديد تاريخ له بعد، مشيرا إلى أن الإعدادات تجري في ظروف هادئة ، يميزها الجدية والانضباط والشعور المسؤولية .
وبالنسبة لموقف الحزب من حصيلة الحكومة المنتظر عرضها مطلع اكتوبر على البرلمان، قال بعجي أن رأي الحزب يكون عبر الكتلة البرلمانية، معبرا عن تأييده للحكومة التي تعمل على تجسيد برنامج الرئيس تبون.
ودافع بعجي عن حصيلته وعهدته في الحزب، قائلا إنه أعاد هيبة الحزب ونظامه ولم يبزنس ولَم يبع القوائم، مهاجما قياديين ومناضلين في الفترة السابقة، دون ذكرهم بالاسم، وانعتهم بالفاسدين والمستغلين لهياكل الحزب في مآرب شخصية.
وثمن بعجي خطاب الرئيس في لقائه مع ولاة الجمهورية أمس، ومخرجاته والقرارات التي اتخذها، على غرار رفع الأجور ومنحة البطالة وغيرها.