بعجي ينتقد مناوئيه ويتمسك بشرعيته

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، تجربة إعادة هيكلة الحزب السابقة وزيادة عدد المحافظات ، وقال انها كانت تجربة فاشلة وتهدف لحسابات معينة ولم تكن بريئة، "ان لم نقل تدميرية ".

وتمسك بعجي بشرعيته كأمين عام للحزب انطلاقا من قرار اللجنة المركزية، القاضي بتوفير شروط المؤتمر ، والإشراف على الانتخابات بمختلف المستويات.

وقال بعجي، اليوم، في اجتماع مع المحافظين، انه كان من أوائل المدافعين عن الحزب زمن الحراك الشعبي، في وقت اختفى الجميع ولَم يظهر لهم صوت.

وبخصوص مجريات تحضير المؤتمر ، قال المتحدث إنه لم يتم تحديد تاريخ له بعد، مشيرا إلى أن الإعدادات تجري في ظروف هادئة ، يميزها الجدية والانضباط والشعور المسؤولية .

وبالنسبة لموقف الحزب من حصيلة الحكومة المنتظر عرضها مطلع اكتوبر على البرلمان، قال بعجي أن رأي الحزب يكون عبر الكتلة البرلمانية، معبرا عن تأييده للحكومة التي تعمل على تجسيد برنامج الرئيس تبون.

ودافع بعجي عن حصيلته وعهدته في الحزب، قائلا إنه أعاد هيبة الحزب ونظامه ولم يبزنس ولَم يبع القوائم، مهاجما قياديين ومناضلين في الفترة السابقة، دون ذكرهم بالاسم، وانعتهم بالفاسدين والمستغلين لهياكل الحزب في مآرب شخصية.

وثمن بعجي خطاب الرئيس في لقائه مع ولاة الجمهورية أمس، ومخرجاته والقرارات التي اتخذها، على غرار رفع الأجور ومنحة البطالة وغيرها.