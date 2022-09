Baâdji critique ses détracteurs et affirme sa légitimité

Le secrétaire général du parti du Front de Libération National, Abou El Fadel Baadji a critiqué l’expérience de la restructuration du parti et l’augmentation du nombre des Mohafadhas. Il a estimé qu’elle a été vouée à l’échec et qu’elle n’était pas innocente, pour ne pas dire destructrice.

Baâdji a tenu à affirmer sa légitimité en tant que secrétaire général du parti par décision du comité central portant réunion des conditions du congrès et la supervision des élections.

Lors de la réunion des Mouhafedhs du FLN, le SG du parti a déclaré qu’il a été parmi les premiers à défendre le parti au temps du mouvement populaire Hirak, pendant que toutes les voix discordantes avaient disparues.