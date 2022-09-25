الولاة ملتزمون بتطبيق توجيهات الرئيس

أكد عدة ولاة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، التزامهم بتطبيق التوجيهات التي اسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قصد وضع الجماعات المحلية في خدمة المواطن وخلق الثروة تماشيا مع مسعى الجزائر الجديدة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد والي بومرداس يحياتن يحيى، أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية أمس خلال اشرافه على إفتتاح إجتماع الحكومة بالولاة، "تؤكد على ضرورة أن ينصب نشاط الجماعات المحلية في خدمة المواطن"، مضيفا أن هذه التوجيهات تعتبر"مرجعية للولاة والهيئات المعنية بالشأن العام للتكفل بانشغالات المواطن".

وبعد ان أشاد بعزم الدولة على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا، أبرز والي بومرداس أن هذا التعديل"ضروري لإدراج بنود جديدة تصب في اتجاه خدمة مصالح المواطن وخلق الثروة وتعزيز دور الجماعات المحلية وصلاحيات الوالي بما يتوافق ومسعى الجزائر الجديدة".

بدوره أوضح والي أدرار بهلول العربي ان توجيهات الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع "تهدف مباشرة لحلحة مشاكل المواطن واستحداث ثروة وخلق مناصب عمل"، ولكي يلعب الوالي"دورا كبيرا في القضاء على الفوارق التنموية" من خلال "تشجيع الاستثمار العام والخاص، وهي معالم الجزائر الجديدة التي تقوم على الشفافية والعدالة الاجتماعية".

وفي نفس السياق، صرح والي المنيعة مختار بن مالك ان هذه التوجيهات بمثابة ضوء اخضر للولاة لتسيير المقومات الاقتصادية خاصة في مجال الفلاحة والاستثمار"، مؤكدا أن التعديل المرتقب لقانوني البلدية والولاية هدفه "مواكبة الهبة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خاصة وان البلدية مطالبة بالمساهمة في خلق الثروة".

بدوره أفاد والي تندوف، مخبي محمد، ان توجيهات الرئيس تبون للولاة "تضع الإدارة المحلية في خدمة المواطن". أما والي تيسمسيلت نحيلة لعرج، فيرى أن "الوالي ملزم برسم استراتيجية واضحة وشاملة على المستوى المحلي" ترتكز على التعاون مع جميع القطاعات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن في ظل احترام قوانين الجمهورية و تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس تبون، قد حث الولاة خلال إشرافه على إفتتاح أشغال هذا اللقاء على مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة و لكون المواطن أساس الجمهورية.

للإشارة تتواصل أشغال لقاء الحكومة بالولاة في يومها الثاني بثلاث ورشات تطرقت لمواضيع "دور الجماعات المحلية لبعث الاستثمار" وكذا " تنويع الموارد المالية من أجل ضمان التنمية المحلية" بالإضافة إلى "دور الوالي في مسار التنمية الاقتصادية المحلية ".

ومن المقرر ان يشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم على الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي سيتوج بعدد من التوصيات.