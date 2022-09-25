المدافع النيجيري ويليام تروست يغيب أمام الخضر

سيغيب المدافع الدولي النيجيري ويليام تروست إيكونغ عن المواجهة الودية التي سيواجه فيها منتخبه نظيره الجزائري يوم الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المقابلة الودية الأولى التي شارك فيها ضد المنتخب الوطني الجزائري للمحليين مساء يوم الجمعة الماضي بقسنطينة (2-2)، حسب ما أفاد به بيان الاتحادية النيجيرية.

غير أن بيان اتحادية نيجيريا، لم يوضح طبيعة الإصابة التي تعرض لها ويليام تروست إيكونغ، واكتفت بِذكر أنه غادر معسكر المنتخب للعلاج, متمنية له العودة إلى الميادين في أقرب وقت ممكن".

وبهذا الغياب، يصبح ويليام تروست إيكونغ سابع لاعب يغيب عن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري الودية، من بين التشكيلة التي وجه لها المدرب جوزي بيسيرو الدعوة تحسبا لمواجهة "الخضر".

وكان ويليام تروست إيكونغ قد سجّل هدفا ضد مرماه في مباراة نيجيريا والجزائر، بِرسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

بِمصر، كما لعب أساسيا في المقابلات الأربع الأخيرة للمنتخب أمام الجزائر، أعوام 2016 و2017 و2019 و2020.