مصالح أمن ولاية تلمسان توقف مسبوقين قضائيا.

عالجت مصالح أمن ولاية تلمسان عدة قضايا تتعلق بالسرقة بالوسط الحضري تم معالجتها من طرف الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية تلمسان حيث بعد استقبال ذات المصلحة شكوى من طرف أحد الأشخاص مفادها تعرضه للسرقة بالعنف طالت مبلغ مالي قدره 8000 دج، بعد التحريات والعمل الميداني لعناصر الشرطة تم توقيف الجاني البالغ من العمر 40 سنة مسبوق قضائيا وتحويله الى مقر الأمن من أجل استكمال إجراءات التحقيق.

أما القضية الثانية من طرف ذات المصلحة التابعة للأمن الحضري الثالث بالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي المكلفين بتأمين السوق المغطاة بوسط المدينة حيث بعد تسجيل سرقة محفظة إحدى المواطنات طاعنة في السن بها مبلغ مالي قدره 1100 دج على مستوى السوق المغطاة، تم توقيف المشتبه فيه في قضية السرقة بالنشل البالغ من العمر 28 سنة مسبوق قضائيا.

كما تم معالجة قضية أخرى من طرف أمن دائرة منصورة حيث تعود وقائعها الى تسجيل عدة شكاوي من طرف مواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بالنشل طالت هواتف نقالة على مستوى حي إمامة تلمسان، الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف الشخص المشتبه فيه في قضايا السرقة بالغ من العمر 27 سنة، حيث بعد عرضه على الضحيتين أكدا أنه نفس الشخص الذي قام بسرقة هواتفهم النقالة.

بعد استفاء إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص المتورطين قدموا بموجبه الجهات القضائية المختصة إقليميا.