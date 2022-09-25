سكيكدة: توقيف ثلاثة أشخاص بينهم امرأة بحوزتهم أوراق نقدية مزورة

أوقفت الفرقة الاقتصادية لأمن سكيكدة ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة بخصوص طرح أوراق نقدية مزورة للتداول الفرقة حسب خلية الاتصال لأمن سكيكدة فتحت تحقيقا إثر شكوى تقدم بها سائق سيارة أجرة ضد ثلاثة أشخاص يجهل هويتهم بعد أن سلمونه ورقة من فئة 200 دينار مشبوهة مقابلة نقلهم إلى احد أحياء المدينة ، من جهة أخرى تلقت مصالح الأمن بلاغا على الخط الأخضر 1548 مفاده حيازة أحد الأشخاص على مبلغ مالي من الأوراق المزورة على مستوى مسكنه وقد تمكنت الفرقة من تشخيص المشتبه فيه الذي أوقفته، الفرقة وبالتنسيق مع النيابة المختصة تمكنت من حجز مبلغ 268000 دج بمسكن المشتبه فيه ، التحقيق كشف ان الأوراق المزورة تعود إلى زوجة المشتبه فيه التي قامت بالتبليغ الكيدي ضد زوجها لتوريطه كما تمكنت الفرقة من تشخيص مشتبه بهما آخرين وحجز طابعة لدى أحدهما.

المشتبه فيهم قدموا مساء اليوم الأحد أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة بتهمة جناية الإسهام في توزيع أوراق نقدية مقلدة داخل التراب الوطني والإبلاغ عن جريمة وهمية والمشاركة.