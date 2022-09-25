وزير الصحة يأمر بمعاينة وضعية المستشفيات

أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مختلف المديريات وعلى رأسها المفتشية العامة، بتشكيل فرق معاينة للوقوف على الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات الصحية.

جاءت هذه التعليمات، في اجتماع تنسيقي عقده الوزير صبيحة اليوم الأحد مع إطارات الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية تقديم تقارير دورية للمفتشية العامة للوزارة ترصد الوضعية الحالية لكافة الهياكل الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

و شدد الوزير، خلال هذا الاجتماع على وجوب إحداث تغيير نوعي وفعلي يلمسه المريض من حيث نوعية الخدمات الصحية المقدمة مع ضرورة تحسين ظروف التكفل الصحي بالمواطنين.

وطالب الوزير بضرورة تجسيد محتوي هذه التعليمة والتي ستكون مرفوقة بتقديم الدعم اللازم لمديري مختلف المؤسسات الصحية وتوجيههم وفق المحاور التي تضمنتها ورقة الطريق الجديدة لقطاع الصحة مع الإمثتال الصارم في تنفيذ الأهداف المسطرة.