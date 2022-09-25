شهيد وإصابات في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى المبارك.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "التعاون" من المدينة.



وذكرت المصادر ذاتها، أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار، من حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس.