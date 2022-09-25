مطالب بمساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف

دعت الفيدرالية الوطنية للزراعات الواسعة والزراعات الصناعية الى رفع العراقيل البيروقراطية على مستوى الإدارة والبنوك فيما يخص قرض الرفيق، وكذا مساعدة الفلاحين المتضررين على إثر الجفاف الذي أثر على ميزانيتهم.

وفي اجتماع عقدته الفدرالية التابعة للكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، برئاسة رئيسها عبد الوهاب زياني، ثمّن الاخير القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يخص رفع أسعار الحبوب والبقوليات الغذائية لتشجيع الإنتاج الوطني، داعيا الى اتخاذ قرارات لتخفيض أسعار المدخلات الفلاحية التي عرفت ارتفاعا في الأسعار.

كما اكد المتحدث أن كل القدرات المهنية متوفرة على رفع التحدي الذي أكد عليه الرئيس تبون، في اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص رفع المردودية في الحبوب واتباع المسار التقني، شريطة توفير الإمكانيات في المكننة، توفير مياه السقي، وكذا فتح باب التموين.

أما أعضاء الفيدرالية فقد طالبوا من جهتهم بالإسراع في تنفيذ برنامج الرئيس تبون لإنتاج السلجم الزيتي الذي عرف تراجعا ومشاكل في التسويق و عدم وجود رؤية في مستقبل المشروع، داعين في ذات السياق الرئيس الى مرافقة الفلاحين لرفع التحدي في ما يخص السيادة الغذائية.