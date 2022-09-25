الصين ترحب بانضمام الجزائر لـ"بريكس"

أكد وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، بنيويورك، أن الصين ترحب بانضمام الجزائر إلى عائلة البريكس، مشيرا إلى أن الجزائر "بلد ناشئ كبير" و "ممثل للاقتصاديات الناشئة".

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة أن وانغ، قد أكد عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الصين تدعم الجزائر في دورها في الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية وفي إنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وترحب بانضمام الجزائر لعائلة البريكس".

و اوضح رئيس الدبلوماسية الصينية من جانب اخر ان بلاده "على استعداد للعمل مع الجزائر من اجل لعب دور بناء في تحقيق السلام و التنمية العالمية".