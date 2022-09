Les travaux de la réunion gouvernement-walis clôturés

Les travaux de la réunion gouvernement-walis ont été clos, dimanche soir, au Palais des nations (Club des pins) à Alger, par l'adoption de plusieurs recommandations en vue d'une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et de l'appui de l'investissement au niveau local.

La cérémonie de clôture de cette rencontre, ouverte samedi par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a été présidée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, en présence du Conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem.

Les recommandations ont porté notamment sur la nécessité de doter le corps des walis d'un statut dans le but de renforcer leur rôle compte tenu de la complexité de leurs missions et les objectifs stratégiques qui leur sont assignés, et la mise en place d'un système d'information entre la wilaya, la commune, et les opérateurs économiques et l'administration pour une gestion optimale de l'investissement.

Les participants ont aussi recommandé l'implication de la société civile en introduisant la démocratie participative dans la gestion des affaires locales mais aussi dans la généralisation de la culture fiscale.

Les travaux de la réunion placée sous le thème "promotion de l'économie nationale et développement local", s'étaient scindés en ateliers, sur "le rôle des collectivités locales dans la relance de l'investissement", "la diversification des ressources financières pour un développement local" et sur "le rôle du wali dans le processus de développement économique local".

Il s'agissait, en outre, d'évaluer l'action du gouvernement et la mise en œuvre d'une feuille de route élaborée lors de la précédente rencontre qui avait formulé 182 recommandations relatives à la relance de l'investissement et à l'adaptation des programmes de développement local.